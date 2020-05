Oproep Urk: respecteer privacy jonge grafschenners

video Onbegrip over vervolging na gasexplo­sie Urk: ‘Alsof je de brandweer verwijt dat die een brand blust’

14 mei Daags na de gasexplosie die in 2016 een huizenrij op Urk verwoestte, riep toenmalig burgemeester Van Maaren op tot een diepgaand onderzoek. Nu, vier jaar later, zit de gemeente Urk zelf in het beklaagdenbankje. Net als aannemer Borger en beheerder Liander van het gasnet. Onterecht, vinden alledrie de partijen.