Opvarende Urker kotter zwaargewond bij sleepactie andere kotter

Rechter beslist: Autoschade Urk blijft

30 juli VOF Autoschade Urk mag blijven zitten waar het zit. Dat maakte de rechter in Lelystad maandag bekend. Het bedrijf moest van de verhuurder vertrekken aan de Urkerweg 3 per 1 maart, maar weigerde. En dat is volgens de voorzieningenrechter haar goed recht.