Over drie maanden weer pizza op Urk

Vier dagen na de brand in pizzeria/grillroom La Cassa op Urk proberen eigenaar Murat Durmus en zijn zoon Reci Durmus de draad weer op te pakken. Ze hopen de zaak over drie maanden te kunnen heropenen.

Vader Durmus is zo aangeslagen door de brand in zijn bedrijf - en heeft daarbij moeite met de Nederlandse taal - dat zoon Reci maar even als woordvoerder van de familie Durmus optreedt als het over La Cassa gaat. Die pizzeria/ grillroom is geen onbekend terrein voor de in het dagelijks leven als ambtenaar in Kampen werkzame Reci: hij helpt zijn vader er regelmatig.

Als Reci donderdagavond wordt gebeld over brand in de pizzeria, kan hij het niet geloven. ,,Ik dacht meteen aan mijn vader", zegt Reci. ,,Het was elf uur 's avonds en rond die tijd is hij vaak nog op de zaak om schoon te maken of rekeningen door te nemen."

Ramen

Vader Murat neemt niet op, waarop Reci zich grote zorgen maakt. Zo snel als hij kan rijdt hij naar La Cassa. Daar aangekomen is de brandweer al gearriveerd, maar ziet hij zijn vader nergens. ,,Ik bonkte hard op de ramen, want ik was in paniek. Toen mijn vader mij kort hierna terugbelde, was ik zo opgelucht. 'Wat is er jongen?' vroeg hij. Ik vertelde hem over de brand en hij werd helemaal stil.

De schade aan het pand is enorm. De brand ontstond in de keuken en verwoestte de hele begane grond. De eerste verdieping is flink aangetast door de rook. De inboedel is goed verzekerd en de verzekering verwacht dat de zaak over drie maanden weer open kan. Goed nieuws natuurlijk, maar het betekent wel dat Murat Durmus die tijd moet zien te overbruggen zonder enige vorm van inkomsten. ,,Het is een risico dat je neemt als ondernemer, maar het is heel erg zuur."

Gebaar