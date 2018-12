Overleeft Urk de Brexit? ‘Onze schepen komen altijd weer terug’

Flevolands gedeputeer­de in de bres voor visserij­sec­tor

19 december Flevolands gedeputeerde Michiel Rijsberman heeft woensdag in Brussel met EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier gesproken over de mogelijke gevolgen van de Brexit voor de visserijsector. Inzet van de provincie is om die zoveel als mogelijk te beperken.