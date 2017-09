Pan met vis veroorzaakt schuurbrand op Urk

Urker kotter gezonken, oorzaak is lekke wc-leiding

31 augustus Misschien was de Urker kotter GY-57 Eben Haezer niet gezonken in de haven van IJmuiden als direct bij het waarnemen van de lekkage 112 was gebeld. Of als het schip gewoon in Harlingen had gelegen, waar het normaal gesproken altijd ligt. Of simpelweg als de wc-leiding niet lek was geweest.