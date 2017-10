Parkeercontrole op zondag schiet op Urk in het verkeerde keelgat

De UGP moest donderdag in het lokale nieuwsblad lezen dat diverse kerkgangers zondag een waarschuwing hadden gekregen omdat ze hun auto buiten de vakken hadden geparkeerd in het oude dorp.

'Minachting van de raad'

Volgens raadslid Willard Woord is dit in strijd met afspraken over het werken op zondag. Sterker nog, Woord heeft het zelfs over minachting van de raad. Hij verwijst naar een eerdere discussie tussen raad en wethouder over werken op zondag door de havenmeester. Toen is besloten dat de havenmeester niet op zondag hoeft te werken.