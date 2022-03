Noordoost­pol­der wil af van storende windmolen­ver­lich­ting: ‘Net een red light zone’

Een kermis, een rosse buurt en een red light zone. De ergernis over de rode gloed over de Noordoostpolder, veroorzaakt door de lampjes in de toppen van windmolens, neemt toe. ,,Als je vanaf de Ketelbrug of Joure komt rijden, dan lijkt het net een rood omheind hekwerk.” Maandag hebben de gemeente en de moleneigenaar een gesprek.

12 februari