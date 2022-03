Piepjonge scooterrijder trekt aandacht van politie op Urk met herrie producerend barrel

Ook in Flevoland kan een booster­prik halen nu zonder afspraak

In navolging van de regio’s IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland is het vanaf vandaag ook mogelijk zonder afspraak een extra prik (de boostervaccinatie) tegen corona te halen op alle vijf de vaccinatielocaties in Flevoland. De GGD maakt deze vrije inloop in onder meer Dronten, Emmeloord en Zeewolde nu ook mogelijk, waardoor inwoners meer in de eigen buurt terecht kunnen.

