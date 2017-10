'Plan voor buitendijkse haven Urk moet van tafel'

De geplande maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland brengt schade toe aan het landschap en de natuur. Dat is de mening van de IJsselmeervereniging. Deze club heeft beroep tegen het plan ingesteld.

Urk staat te trappelen om de schop de grond in te steken voor de maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland, maar de IJsselmeervereniging steekt er vooralsnog een stokje voor. In de servicehaven gaan ondernemers die schepen bouwen en onderhouden zich vestigen, zo is de bedoeling.

Ramp

De vereniging heeft beroep ingesteld tegen het inpassingsplan, vanwege de mogelijke schade die de buitendijkse haven toebrengt aan het landschap en de natuur. ,,De haven kan een landschappelijke ramp betekenen", zegt woordvoerder Auke Wouda van de IJsselmeervereniging.

Wouda stelt dat in het plan te veel wordt toegestaan. ,,In het ergste geval ontstaat bij Urk een muur van dertig tot veertig meter die een kilometer lang is. En dat vlak naast het oude dorp van Urk. Dat moet je toch niet willen."

Klem

Voor de maritieme ondernemers die op de huidige plek klem zitten, had volgens de IJsselmeervereniging ook iets verder van Urk een oplossing gevonden kunnen worden. ,,Was bijvoorbeeld een combinatie met de overslaghaven die nu in Lelystad wordt gebouwd niet mogelijk?"

De provincie Flevoland verwacht dat de behandeling van dit beroep bij de Raad van State ongeveer een half jaar in beslag neemt.

Het beroep heeft geen invloed op de voorbereidende werkzaamheden. In de planning is namelijk rekening gehouden met een eventueel beroep.

Sterk