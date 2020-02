Politie haalt 17-jarige vrachtwagenchauffeur van Urk van de weg

Een van de laatste ooggetui­gen: weinig mis met crashpalen in de polder

20 februari Met toenemende ergernis heeft Swifterbanter Klaas Hulsker (75) de discussie over de crashpalen in Flevoland de afgelopen maanden gevolgd. Dat er bij de plaatsing fouten zouden zijn gemaakt, gaat er bij hem niet in. Hulsker kan het weten: hij behoort tot de laatste nog levende ooggetuigen die zagen hoe de wrakken in oostelijk en zuidelijk Flevoland werden gelokaliseerd en geborgen.