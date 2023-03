Politie houdt jongeman aan na reeks brandstichtingen op Urk

Dat heeft de politie nu bekendgemaakt. De brandstichtingen vonden in de afgelopen maanden plaats op meerdere plekken in het vissersdorp. De politie wil de leeftijd van de verdachte niet vrijgeven. ,,Normaalgesproken doen we dat wel, maar Urk is een hechte gemeenschap waar iedereen elkaar kent’’, licht een woordvoerder toe. ,,Dus om privacyredenen hebben we besloten om dat nu niet te doen.’’

Schuur afgebrand

Eind januari werd er driemaal in een week tijd brand gesticht in dezelfde schuur aan aan De Boeg. De derde keer kon de schuur niet meer worden gered. De brandweer kon alleen nog voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen schuur.

Eind februari en begin maart waren er vier containerbranden op Urk. De aangehouden jongeman wordt verdacht van betrokkenheid bij tenminste één daarvan: de brand die in de nacht van 26 februari aan het Marsdiep. De politie onderzoekt nog of hij ook betrokken is bij een tweede brand die in dezelfde nacht op dezelfde locatie ontstond.

Hoe de politie de verdachte precies op het spoor is gekomen, kan de woordvoerder lopende het onderzoek niet zeggen. ,,Het is een combinatie van goed recherchewerk en informatie uit het buurtonderzoek dat we direct na de branden gestart zijn’’, wil ze wel kwijt.

De politie gaat verder met het onderzoek en roept mensen die tips hebben op zich te melden.

