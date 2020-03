Politie houdt jongeren aan bij anti-coronafeestje Urk, mogelijk verband met rietbranden

De politie werd gealarmeerd door berichten op Facebook. Er waren tussen tien en vijftien jongeren aanwezig bij een kampvuur in het Urkerbos, toen de agenten daar arriveerden. Volgens de wijkagent vluchtten de jongeren uiteen en gingen ze er te voet en met de auto vandoor. De politie kon enkele van hen aanhouden.

Een toevallig in de buurt aanwezige politiehelikopter bood assistentie aan. De warmtecamera werd ingezet om naar de weggevluchte jongeren te zoeken. Bij de politie zijn de gegevens bekend van enkele van de auto's, nader onderzoek volgt. De jongeren wacht mogelijk een boete. Nadere gesprekken zullen volgen. ,,Wat we vooral willen duidelijk maken is dat ze in deze tijden niet met z'n allen moeten samen komen. Snap dat nou!’’, zegt politiewoordvoerder Remy van Berkensteijn.

Rietbrand

Of de samengeschoolde jongeren iets te maken hebben met een brand die eerder op dezelfde avond in het Urkerbos woedde, wordt niet uitgesloten door de politie, maar het is niet onderdeel van het onderzoek. Bij de Staartweg werd rond 18.30 uur een brand ontdekt in een open natuurgebied van het Urkerbos.

De brandweer had moeite om de locatie van de rietbrand te bereiken. Een slagboom bij de ingang van het bos moest provisorisch worden open gemaakt waarna het blusvoertuig via een paadje naar het vuur is gereden. Uit een sloot heeft de brandweer water gepompt.

Aangestoken