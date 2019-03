Politie houdt twee personen aan en weigert tien auto’s toegang tot Urk

Video Op Urk gaat het leven door, rellen of niet

14:47 Blijft het rustig of loopt het toch uit de hand, vanavond op Urk? Dat is de grote vraag. Politie en gemeente zijn op het ergste voorbereid. Op Urk zelf maakte men zich vrijdagmiddag nog niet al te druk over wat er komen gaat. Het leven gaat er gewoon door, de derby Urk-Flevo Boys is óók belangrijk. rellen of niet.