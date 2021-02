Politie krijgt drie tips over brandstichting coronateststraat Urk

Juichen

Op de beelden van Opsporing Verzocht is te zien hoe de omheining van de teststraat wordt opengebroken. Twee jongemannen die hun gezicht verstoppen in hun capuchon pakken palen en pionnen van de GGD om ze in het vuur verderop te gooien. Terwijl een groepje jongeren toekijkt, trappen de twee even later de deur van de teststraat in. Niet veel later is een rode gloed te zien en rennen de twee triomfantelijk naar buiten.