Politie krijgt zestien tips binnen over aanslag met vuurwerkbom op Urk

Flevoland­se subsidiere­ge­ling voor gasloos verwarmen verlengd

25 november Huiseigenaren in Flevoland die willen investeren in duurzame verwarming kunnen daarvoor nog tot 2030 subsidie krijgen. De regeling voor de investeringssubsidie (ISDE) is verlengd en is voortaan alleen van toepassing op zonneboilers en warmtepompen. Die subsidie voor pelletkachels en biomassaketels komt te vervallen.