Politie rukt massaal uit op Urk voor geëscaleerde jongerenruzie

8 maart Gospelkoor Singers of the Light uit Zwartsluis zit plotsklaps zonder muzikaal leider. Deze week is dirigent Jan Bode uit Tollebeek per direct vertrokken. Het voor zondagavond in de gereformeerde kerk geplande concert kan daarom niet doorgaan.