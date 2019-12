Politie spreekt met bestuurder gezochte Toyota na explosie vuurwerkbom Urk

video Goede vriend van omgekomen Urker visser: ‘Als ze niet in die kotter waren gevonden, dan was het drama compleet geweest’

2 december De hoop dat hij zijn kameraad Hendrik-Jan de Vries (27) nog levend zou terugzien, was al enkele dagen vervlogen. Dat de lichamen van De Vries en Jochem Foppen (47), vissers van de Urker garnalenkotter ‘Lummetje’ nu gevonden zijn, is daarom voor vrienden en familie vooral een opluchting. ,,Als ze niet in de kotter waren aangetroffen, was het drama compleet geweest.”