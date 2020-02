Politie Urk ziet ‘schokkerig’ rijdende vrachtwagen met ‘rollende’ auto achterop en stopt 17-jarige bestuurder

UpdateDe landelijke politie-eenheid Dienst Infrastructuur Noordwest heeft maandagavond op Urk een vrachtwagen aangehouden die ‘schokkerig’ over de weg reed met een ‘rollende’ auto achterop. De vrachtwagenchauffeur bleek een 17-jarige Urker te zijn. Hij is bekeurd vanwege rijden zonder rijbewijs en zonder verlichting.

De jongen werd aangehouden op een rotonde in de buurt van het industrieterrein door een surveillerende politie-eenheid. Politiewoordvoerder Dennis Janus: ,,Zij zagen de vrachtwagen schokkerig en zonder verlichting over de weg rijden, waarna ze het voertuig aanhielden. Achter het stuur zat een 17-jarige jongen.’’

Geen rijbewijs

Voor het besturen van een vrachtwagen is een rijbewijs nodig waarvoor je, in combinatie met vakbekwaamheid, minimaal 18 jaar oud moet zijn. ,,Hij was dus niet bevoegd om het voertuig te besturen en heeft een bekeuring gekregen vanwege rijden zonder rijbewijs én zonder verlichting.’’

Ook ontdekte de politie dat de auto achterop de vrachtwagen niet goed was vastgemaakt. ,,Die rolde heen en weer over de lader, was ons al opgevallen. Bovendien was de koppeling van de vrachtwagen kapot.’’

Rollende auto

Daarnaast was de APK op de vrachtwagen verlopen en was het voertuig geregistreerd als ‘bedrijfsvoorraad’, waardoor het voertuig ook niet de weg op had gemogen wanneer de bestuurder wél in het bezit van een geldig rijbewijs was geweest.