Politiek Urk ‘van slag’ door vuurwerkbom: ‘We geven niet toe aan vandalen’

De gemeenteraad van Urk is ‘vol afschuw’ over de aanslag met een vuurwerkbom van vorige week. En wil dat de daders hard worden aangepakt. ,,We geven niet toe aan een stel vandalen. Heel Urk is er zat van’’.

De schrik zit er goed in op Urk nadat op de vroege zondagmorgen een explosief, waarschijnlijk een vuurwerkbom, door de brievenbus van een woning werd geschoven. ,,We zijn allemaal van slag’’, zei Anja Keuter-Kapitein (Gemeentebelangen) donderdag in de raad. Meindert Bakker (ChristenUnie): ,,De gevoelens van frustratie en onveiligheid zijn groot’’.

‘Onaantastbaar’

Het was wrang dat er tijdens de vergadering vuurwerk werd afgestoken in het dorp. ,,Deze vandalen wanen zich onaantastbaar’’, zei Bakker hierover. ,,Hebben we dan niets geleerd? Heel Urk is er zat van’’.

In een unaniem ingediende motie spreekt de raad haar ‘afschuw’ uit over de ‘aanslag’. Het is ‘onacceptabel’ en daders moeten hard worden aangepakt, vindt de politiek. Verder moet de bestrijding van vuurwerkoverlast - een slepend probleem op Urk - ‘de hoogste prioriteit’ krijgen bij politie en justitie. Bakker: ,,We geven niet toe aan een stel vandalen’’.

Quote Een een vuurwerk­vrije zone instellen is nu niet mogelijk, niet alleen op Urk, in heel Nederland niet Ineke Bakker, Burgemeester Urk

Waarnemend burgemeester Ineke Bakker sprak van een ‘groot probleem’ op Urk. ,,Ik heb het er met de politie en de Officier van Justitie over gesproken, iedereen is het erover eens’’. Alleen is het lastig om op te treden, ging ze door. ,,Illegaal vuurwerk moet worden opgespoord. Een een vuurwerkvrije zone instellen is nu niet mogelijk, niet alleen op Urk, in heel Nederland niet’’.

Buren

De bom was waarschijnlijk voor de buren bedoeld. De buurvrouw had eerder die avond op Facebook geklaagd over ‘asogedrag’ van de jongeren die met vuurwerk in de weer waren in het dorp. Volgens de raad is het ‘onaanvaardbaar’ dat er represailles volgen zo’n bericht.

Het onderzoek loopt nog. Volgens een woordvoerster van de politie zijn er nog geen aanhoudingen verricht.