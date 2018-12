Politiek Urk wil bedreigde Asia Bibi opvangen in het dorp: ‘Is onze christenplicht’

De partijen schrijven in de motie dat Asia Bibi haar leven in Pakistan niet zeker is en dat zij en haar gezin een veilige thuishaven verdienen. Volgens de indieners moet Urk als ‘overwegend christelijke en gastvrije gemeente’ onderdak verlenen aan Bibi en haar gezin. Het college van B en W moet daarover in overleg treden met de Nederlandse regering.

Doodsbedreigingen

Asia Bibi is een christelijke vrouw uit het overwegend islamitische Pakistan. In 2010 werd ze ter dood veroordeeld omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Dit jaar werd ze door het Pakistaanse hooggerechtshof vrijgesproken. Ze leeft ondergedoken omdat ze haar leven niet zeker is. Haar advocaat is uit Pakistan gevlucht en verblijft in Nederland.

Quote We beseffen dat we een klein dorp zijn, maar we zien dit als onze christen­plicht. We menen het bloedseri­eus. Anja Keuter, Gemeentebelangen Urk

„Keer op keer horen we het bericht dat voor Bibi nergens plaats is op de wereld”, zegt fractievoorzitter Anja Keuter van Gemeentebelangen Urk tegen het Reformatorisch Dagblad. ,,Het kan toch niet zo zijn dat juist voor iemand die het nodig heeft geen plek is. We halen heel veel mensen binnen in Nederland van wie we niet altijd weten of zij dat nodig hebben. Van Asia Bibi weten we dat wel, maar haar laten we in de steek.”

Consequenties

Keuter zegt samen met de andere partijen goed nagedacht te hebben over de eventuele gevolgen. „Er zou beveiliging nodig zijn als Bibi naar Urk komt. Het kan zijn dat er dan mensen naar Urk komen waar we niet op zitten te wachten. We hebben over de consequenties gesproken, beseffen dat die er zijn, maar hebben toch gezegd: het is onze christelijke plicht om gastvrij te zijn.”

Geen symboolpolitiek

Keuter zegt tegen de christelijke krant dat de ingediende motie geen symboolpolitiek betreft. „We beseffen heel goed dat we haar als gemeente Urk niet uit Pakistan kunnen halen, dat zal de regering moeten doen. Daarom vragen we ons college ook om met de regering in gesprek te gaan. Als ons kabinet dat overweegt, maar niet weet waar ze haar moeten plaatsen, zeggen we: ze is welkom in Urk. We beseffen dat we een klein dorp zijn, maar we zien dit als onze christenplicht. We menen het bloedserieus.”

Unanieme steun

De motie wordt gesteund door de voltallige gemeenteraad. Die bestaat naast Gemeentebelangen verder uit CDA, ChristenUnie, SGP, Hart voor Urk en PVV.