Politieke partijen op Urk willen 'persvrije corridor' bij kerkdiensten

video Baby Dana was nooit geboren als moeder Zeinab (36) haar abortus met omstreden ‘spijtpil’ niet had afgebroken

20 maart Zeinab Heidarabadi (36) is donderdagavond bevallen van een gezonde zoon Dana. Ze is waarschijnlijk een van de weinige vrouwen in Nederland waarbij de omstreden ‘spijtpil’ gewerkt heeft. De pil, die de werking van de abortuspil tegengaat, werd haar voorgeschreven door de inmiddels overleden Urkse huisarts Hildering.