Powned-verslaggever op Urk bekogeld met eieren na vragen over ‘nazi-feestje’: ‘Wegwezen, anders ga je de haven in!’

Video Urker broers krijgen taakstraf voor geweld tegen verslagge­ver en cameraman bij kerk: ‘Het was onmense­lijk wat er gebeurde’

30 juli De Urker broers Jelle (28) en Lammert (26) P. krijgen een taakstraf omdat ze in maart van dit jaar een verslaggever en cameraman te lijf gingen in hun dorp. Dat gebeurde bij de Sionkerk die tegen de coronaregels in toch open was. Volgens Jelle wilde hij de boel alleen maar sussen. Lammert kreeg ‘black-out’ toen een cameraman hem tegen zijn wil toch zou filmen. ,,Het was een schrikreactie.’’