Premier Rutte reageert op Urker kerk die coronaregels loslaat: ‘Onverstandig’

,,Ja, ze zijn er klaar mee, u bent er klaar mee, ik ben er klaar mee. Maar zo kan het virus wel welig tieren’’, zegt Rutte. ,,Dus ik vraag ook hen: help het virus te bestrijden, die verantwoordelijkheid nemen lijkt me ook passen bij het christelijk geloof.” Ingrijpen als de coronaregels worden geschonden, is vanwege ‘de vrijheid van godsdienst’ lastig, zegt de premier.

Doodsbedreigingen

De kerk heeft doodsbedreigingen gekregen nadat naar buiten is gekomen dat het de coronaregels loslaat. ,,Ik vind het prima als mensen een andere mening hebben en in discussie willen’’, zegt woordvoerder Hessel Snoek van de Sionkerk. ,,Wij willen ook zeker gehoorzaam zijn aan God en aan de overheid. Ik heb zelf twee keer corona gehad in vrij heftige mate. We ontkennen zeker niet dat het virus er is en zijn geen wappies, maar op dit moment merken we dat de geestelijke nood zo hoog is dat we toch weer alle leden willen toelaten’’, aldus Snoek van de Sionkerk.