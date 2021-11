Preventief fouilleren en camera’s: Urk hoopt nieuwe ongeregeldheden te voorkomen

In een poging om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen, heeft de gemeente Urk een deel van het dorp aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daarmee kan de politie zaterdagavond en -nacht preventief fouilleren. Ook word het gebied met camera’s in de gaten gehouden.

Afgelopen zaterdag was het weer onrustig op Urk. Jongeren verzamelden zich bij de rotonde in De Akkers waar zwaar vuurwerk de lucht in ging en brandjes werden gesticht. Zo ging een caravan in vlammen op. Voor vanavond wordt een nieuwe samenkomst aangekondigd op social media. Dat was eerder al reden voor de gemeente en de politiek om een oproep te doen: ‘Hoe groos zijn wij nog op Urk?! Help ons samen sterk te staan en laat ons samen het tij keren’.

Rotterdam

Daar blijft het niet bij. De gemeente heeft vandaag bekend gemaakt een zogeheten veiligheidsrisicogebied in te stellen voor een deel van de bebouwde kom, van 18.00 tot morgen 3.00 uur. Dat is geen reactie op de rellen in Rotterdam, zegt gemeentewoordvoerster Françoise Bisschop. ,,We hebben vrijdag al aangekondigd dat we met maatregelen bezig waren.’’

Het is geen nieuwe maatregel. Ook vorig jaar werd enkele keren een veiligheidsrisicogebied ingesteld nadat het uit de hand liep op de beruchte rotonde. ,,Als burgemeester trek ik een grens, de maat is vol. Maar ik ben ook een burgervader: ik sta open voor de inwoners, ook voor deze jongeren’’, zei burgemeester Cees van den Bos destijds in een reactie tegen de Stentor.