Prikcijfers per wijk: in Hardenberg, Staphorst en op Urk laten ze zich nog steeds nauwelijks vaccineren

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft ‘prikcijfers’ per wijk bekend gemaakt. In de top 4 van wijken waar mensen zich niet of nauwelijks laten vaccineren tegen corona, staan wijken in Hardenberg, Staphorst en Urk. Kampen en Meppel halen de top 10.

Het RIVM brengt sinds gisteren wekelijkse cijfers naar buiten van de vaccinatieopkomst en vaccinatiegraad per wijk, als het gaat om het inenten met een coronavaccin.

In onderstaand overzicht kan je zien welk deel van de bevolking in jouw wijk minstens één COVID-19 vaccinatie (‘coronaprik’) heeft gehad. De vaccinatiegraad verwijst naar een afgeronde basisserie coronaprikken. Daartoe worden geen boostershots gerekend.

De lijst omvat 3.172 wijken met meer dan zestig inwoners.

Check hieronder hoeveel procent van de bevolking in jouw wijk minstens twee prikken heeft laten zetten (‘Basisserie afgerond’):

Geloofsovertuiging

Dat veel mensen in Staphorst en op Urk zich uit geloofsovertuiging niet laten vaccineren, was algemeen bekend en dat is ook terug te zien in de cijfers.

‘Wijk 00 Urk’ staat 2de op de ‘ranglijst’ van wijken waar mensen zich niet of nauwelijks laten vaccineren: daar heeft slechts één op de vier bewoners (25 procent) minstens twee prikken laten zetten.

En ‘Wijk 03 Staphorst (buitengebied)’ staat 4de: daar heeft tot nu toe slechts 30 procent van de bewoners zich minstens twee keer laten vaccineren tegen corona.

Volledig scherm Een anti-vaccinatiedemonstratie op Urk, afgelopen zomer. © Wilbert Bijzitter

Hardenberg

Opvallender is de nummer drie van de lijst: ‘Heemserveen’ in Hardenberg. In deze wijk heeft maar 28 procent van de bewoners de basisserie aan coronavaccinaties afgerond. Ook wijken in Kampen (9de), Meppel (10de) en Apeldoorn (12de) scoren opvallend hoog.

Het RIVM brengt overigens de cijfers naar buiten op basis van de wijkindeling die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert. Sommige plaatsen (bijvoorbeeld Urk) worden door het CBS gezien als één wijk.

Hoge vaccinatiegraad

Er zijn ook wijken in het verspreidingsgebied van de Stentor te vinden met een relatief hoge vaccinatiegraad.

De wijken met de hoogste vaccinatiegraad in ons gebied: ‘Wijk 07’ in Hellendoorn met 90 procent, Wijk 10 Marle’ in Olst-Wijhe (89 procent), ‘Wijk 08 Recreatiegebied De Borkeld’ in Rijssen-Holten, ‘Wijk 15 Bathmen’ in Deventer, ‘Broekland’ in Raalte en ‘Beerze’ in Ommen (allen 87 procent).

Uitleg over totstandkoming cijfers Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op alle vaccinaties geregistreerd in CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem), uitgevoerd door GGD’en, huisartsen en overige uitvoerders. CIMS data bevatten geen informatie over doorgemaakte COVID-19 infecties. Hierdoor worden mensen die één vaccinatie hebben laten zetten en corona hebben gehad, niet meegenomen als volledig gevaccineerd. CIMS data omvat alleen gegevens van vaccinaties indien de gevaccineerde toestemming heeft gegeven voor centrale registratie van hun vaccinatie(s) in CIMS. Het RIVM schat in dat ongeveer 7 procent van de gevaccineerden geen toestemming geeft voor centrale registratie. Verschillen tussen wijken in de vaccinatiegraad kunnen daarom zowel te wijten zijn aan een lagere vaccinatiegraad, als aan een lager percentage van gevaccineerden dat toestemming gaf voor registratie in CIMS.