Provincie stopt 1,7 miljoen euro in weg bij buitendijkse haven Urk ondanks onzekerheid

Inbraken teisteren regio deze december­maand: vooral op Urk enorme piek

30 december Deze maand zijn er al 37 inbraken gepleegd in de gemeenten Noordoostpolder en Urk. Vooral op Urk is een piek: de elf woninginbraken in december zijn evenveel inbraken als in heel 2018. En dan moet de inbraakpiek met oud en nieuw nog komen.