Pulsvissers: ‘Verlengen vergunningen is doekje voor het bloeden’

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft de pulsvissers per brief laten weten dat de 42 pulsvergunningen die in april aflopen tot 1 juni eenmalig worden verlengd. Deze vissers, die eigenlijk in april moesten stoppen, behoren tot de categorie die in 2014 een tijdelijke vergunning kreeg om voor vijf jaar te vissen met de pulsnetten. Het gaat om ongeveer de helft van het totale aantal actieve plusvissers in Nederland. Een groot deel van deze vissers komt uit Urk. Schouten zegt in haar brief de vissers te steunen. Ze noemt het aanstaande pulsverbod ‘onterecht en onbegrijpelijk'.