PvdA wil van ministers weten hoe het zo uit hand heeft kunnen lopen op Urk

24 januari Gemeente Urk, politie en het openbaar ministerie zijn ‘zeer verontwaardigd’ over de avondklok-chaos op Urk. ‘Vanavond was een groep relschoppers actief die de rust op Urk verstoorde. Met een gedrag waar geen woorden aan kunnen worden gegeven,’ schrijven ze in een verklaring die vannacht naar buiten is gebracht. De politie hield twee mensen aan en schreef tientallen boetes uit.