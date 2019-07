Raad Urk betreurt vertrek burgemeester

Ook fractievoorzitter Jan Koffeman van Hart voor Urk was onaangenaam verrast. ,,Ik wist niet wat ik hoorde. Krijg het nog steeds niet op een rij, zo enthousiast als hij was. Het is echt een slag.” Zowel hij als Crebas prijzen Van Maaren voor zijn sociale gezicht en grote betrokkenheid bij de Urker gemeenschap. ,,Hij is echt meelevend als er iets is, zoals ik zelf tijdens mijn ziekte mocht ervaren. Dat is zijn grote kracht. Ook kerkelijk is hij meelevend, hij past bij deze gemeenschap”, aldus Koffeman.