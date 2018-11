Raad van State scheldt boetes Urker scheepsbemiddelaar kwijt

Scheepspersoneelbemiddelaar Gerwil BV in Urk kan opgelucht adem halen nu de Raad van State in hoger beroep een fikse vreemdelingenboete van 33.000 euro heeft kwijtgescholden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid(SZW) legde in 2016 aan Gerwil een boete van in totaal 144.000 euro op, omdat het uitzendbureau 18 Filipijnen zonder tewerkstellingsvergunning (twv)op schepen aan het werk had. Later matigde het ministerie de boete tot 33.000 euro.

Hoewel Gerwil in principe een overtreding beging, wat een boete rechtvaardigde, wijst de Raad van State in de definitieve uitspraak op de bijzondere omstandigheden en de redenen waarom Gerwil de 18 Filipijnen in dienst nam. Volgens de Raad heeft Gerwil zich tot het uiterste ingespannen om een crisissituatie in de binnenvaart op te lossen. Daar had SZW rekening mee moeten houden.

Crisis

De 18 Filipijnen waren aanvankelijk in dienst van concurrerend uitzendbureau Gyron Crew. De crisis ontstond in 2012 toen de Arbeidsinspectie een inval deed bij uitzendbureau Gyron Crew. Die had zo’n 200 Filipijnen op tal van Nederlandse binnenvaartschepen aan het werk die ruim onder het minimumloon werkten. De top van het bedrijf draaide tijdelijk de bak in en zo’n 200 matrozen zaten opeens zonder betaald werk en de schippers zonder personeel.