Raddraaiers op Urk opvallend jong: ‘We willen niet meer dat zo’n kleine groep zulke ellende veroorzaakt’

Het waren opvallend jonge raddraaiers die zaterdagavond tekeer gingen bij de beruchte rotonde aan De Akkers op Urk. Volgens de gemeente ging het voornamelijk om 13- en 14-jarigen. Burgemeester Cees van den Bos zag de ongeregeldheden niet aankomen: ,,Er was geen enkele aanleiding: op Urk was geen Kick Out Zwarte Piet, er waren geen coronamaatregelen en tóch gaan rellen.’’

Het was een tijd rustig op Urk, maar zaterdagavond schoot de vlam weer in de pan in het dorp. Net als een jaar geleden en in november 2020 verzamelde zich een groep jongeren aan De Akkers om zwaar vuurwerk af te steken. Ook werden kliko’s in brand gestoken en omstanders belaagd.

Agenten probeerden in gesprek te gaan met de raddraaiers, maar werden bekogeld met bierflessen en vuurwerk. Op de auto van een toezichthouder van de gemeente werd vuurwerk gelegd en afgestoken, zei politiewoordvoerder Jurion Veenstra tegen de Stentor. De politie trommelde agenten uit de hele provincie op om de rust te herstellen. Ook werden politiehonden ingezet. Er is een jongere aangehouden.

Van den Bos betreurt dat een ‘prachtige dag, waarop we met jong en oud genoten van de Urker intocht van Suunterklaos’, zó wordt afgesloten. ‘Het mag toch niet zo zijn dat een groep van honderd jongeren een schandestempel drukt op ons mooie dorp, op onze positieve jeugd – let wel: meer dan 11.000 jongeren hebben ons dorp wél hoog in het vaandel staan!’ meldt hij in een schriftelijk statement.

De leeftijd van de jongeren valt op, vindt Van den Bos: voornamelijk 13- en 14-jarigen. ‘Als Urkers willen we echt niet meer dat zo’n kleine groep zulke nare ellende veroorzaakt. Er was geen enkele aanleiding: op Urk was geen Kick Out Zwarte Piet, er waren geen coronamaatregelen en tóch gaan rellen. Het kan toch niet zo zijn dat wij als Urkers het imago van ons mooie dorp zo laten kapen?’

Hij roept Urkers op om met de bewuste jongeren in gesprek te gaan. Ook kunnen ze zich aanmelden bij de ouderwacht, die zaterdag overigens ook geen gehoor vond bij de jongeren bij de rotonde. Van den Bos: ‘Laten we dit als Urkers met elkaar aanpakken, want hiervoor moeten we toch geen politie nodig hebben.’

Deze boodschap lijkt op het statement dat het gemeentebestuur en de politiek vorig jaar publiceerden na enkele onrustige zaterdagavonden rond de rotonde. ‘Help ons samen sterk te staan en laat ons samen het tij keren. Help ons deze jeugd te behoeden voor het vergooien van hun eigen toekomst. Help ons voorkomen dat Urk ‘vergaat’ waar we met z’n allen bij staan’, vroegen beide partijen.

