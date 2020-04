Radiostations steunen oproep van Jannie uit Urk om samen te zingen op straat: ‘Een knipoog van God’

Urker dirigent verliest vier leden van koor uit Heerde aan corona: ‘Diepe droefenis’

3 april Christelijk Mannenkoor De Lofzang uit Heerde heeft in korte tijd vier leden verloren aan corona. ,,Traumatisch’’, zegt dirigent Jacob Schenk (46) uit Urk. ,,Ik vraag me af wat voor koor ik aantref als we weer samen mogen zingen.’’