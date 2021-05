Ravage op industrieterrein op Urk na aanrijding tussen twee vrachtwagens

Video Mathilde uit Urk kreeg paniekaan­val na veelbespro­ken date in Lang Leve de liefde: ‘Eens maar nooit weer’

16 april Mathilde Keuter (23) heeft hectische dagen achter de rug nadat ze in het SBS 6-programma ‘Lang Leve de Liefde’ te zien was. De Urker, die bekend is van de docuserie over het dorp waarin ze met haar tweelingzus een hoofdrol heeft, besluit binnen 24 uur - en twee zoenpartijen verder - de 27-jarige kraanmachinist Dylan uit Utrecht achter zich te laten. ,,Dit was echt niet voor herhaling vatbaar.”