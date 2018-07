Rechter beslist: Autoschade Urk blijft

VOF Autoschade Urk mag blijven zitten waar het zit. Dat maakte de rechter in Lelystad maandag bekend. Het bedrijf moest van de verhuurder vertrekken aan de Urkerweg 3 per 1 maart, maar weigerde. En dat is volgens de voorzieningenrechter haar goed recht.

Want het autoschadebedrijf wordt juridisch gezien als een ambachtsbedrijf, waardoor huurders wettelijk beter worden beschermd. Alleen bij zwaarwegende redenen mag de huur worden opgezegd, maar dan alleen via de rechter.

Echter niet in kort geding, zo legt de Lelystadse voorzieningenrechter uit in zijn vonnis. De verhuurder moet daarvoor een bodemprocedure doorlopen.

Vijftig jaar op die plek

,,Het is niet meer dan een oude loods" zei de advocaat van de verhuurder twee weken terug ter zitting. ,,Er is slechts sprake van autoreparatie, zonder kantoor. Er is ook geen sprake van verkoop aan het publiek. Zo is er geen pinautomaat aanwezig." Het werk wordt volgens de raadsvrouw verricht in opdracht van andere garages.

Maar de advocaat van het autoschadebedrijf sprak dat tegen. ,,Het is een ambachtsbedrijf. En het is klip en klaar dat er sprake is van klantencontact. Autoschade Urk zit al vijftig, zestig jaar op die plek aan de weg."

Schulden

De echtgenoot van de eigenaar van de loods wil een transportbedrijf beginnen in die ruimte. ,,Autoschade Urk is al geruime tijd huurder en kan verwachten dat het een keer eindigt. De inrichting is bovendien in oude staat en kan als afgeschreven worden beschouwd."

Maar de eigenaren van het autobedrijf wil haar tijd tot het naderende pensioen graag op deze locatie uitzitten.