Recordbedrag geboden voor kistje Urker vis

videoHet eerste kistje meischol heeft via een veiling op Urk 142.000 euro opgeleverd. Dat bedrag gaat naar ALEH Negev, een goed doel dat zich inzet voor gehandicapte kinderen in Israël. In een afgeladen zaal tilde veilingsidekick en ambassadeur Javier Guzman het eindbedrag steeds iets hoger.

Wie biedt er honderd euro? Vijfhonderd euro? Duizend euro? Eenmaal, andermaal... Winnaar van de veiling is Cor Verkade uit Gouda. ,,Ik dacht: waar eindigt dit?’’, zegt hij lachend. ,,Het ging maar door.’’ Verkade schat dat hij ongeveer 18.000 euro moet betalen voor het eerste kistje meischol. ,,Maar dat is het waard, want het is voor een goed doel.’’

Volledig scherm Het eerste kistje meischol op de Visafslag op Urk levert 142.000 euro op. Het geld gaat naar ALEH Negev in Israël. © Freddy Schinkel

Amerikaans veilingsysteem

Als je duizend euro biedt, moet je dat ook betalen. Het Amerikaanse veilingsysteem gaat niet uit van het hoogste bod, maar telt alle bedragen bij elkaar op tot een eindbedrag. Degene die het laatste bod uitbrengt, ‘wint’ de veiling en daarmee bij Visveiling Urk ook een mooie prijs: het eerste kistje meischol.

De duizenden euro's vlogen de veilingmeester om de oren. Verkade: ,,Ik heb het kistje aan rabbijn Raphael Evers gegeven. Ik heb vroeger van mijn vader geleerd dat als je goed geld hebt, dat je goed moet zijn voor de geestelijkheid en de kunstenaars.’’

,,Er was een vreemde bij’’, zegt veilingmeester Gilbert Bastiaanssen. Hij doelt daarmee op Verkade; iemand van buiten Urk. ,,Als er een vreemde bij is, dan gaat Urk tegenbieden. Urkers willen de winst niet laten ontglippen.’’ Bastiaanssen is de 'vreemde’ wel dankbaar: ,,Zonder hem waren we aanzienlijk lager geëindigd.’’

ALEH Negev

Met het recordbedrag van de veiling wordt het Israëlische doel ALEH Negev ondersteund. Het geld moet hulp bieden bij het bouwen van een zorgdorp naar Nederlands model voor meervoudig gehandicapte kinderen in het land.