Reddingsboot Urk pikt passagier cruiseschip op IJsselmeer op na medisch incident

Stichting schenkt 10.000 euro aan KNRM Urk na laatste schaatsfes­tijn voor schippers­kin­de­ren

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij in Urk heeft een bedrag van 10.000 euro ontvangen van Stichting Schaatsfestijn Noordelijke Internaten. De stichting houdt op te bestaan en schonk het geld wat nog over was aan dit goede doel.