Reddingsbrigades oefenen in haven Urk

video Onstuimige Urkerdag compen­seert afgelaste vlaggetjes­dag

8 juni Vorige week werd vlaggetjesdag op Urk afgelast. De Urker vissersvloot had geen trek in feestelijkheden met de donkere wolken (verbod pulskorvisserij en naderende Brexit) boven het voormalig eiland. De traditionele Urkerdag ging deze zaterdag wel door. En dus was er in het oude dorp en de haven van alles te beleven op gebied van Urker tradities.