Conflict over inloophuis Biddinghui­zen verhardt: ‘De gemeente zet ons voor het blok, schandalig’

Het conflict rond de verhuizing van inloophuis De Kans in Biddinghuizen verhardt. Volgens de gemeente begint de verbouwing van het nieuwe pand spoedig, maar de vrijwilligers zijn ontevreden over deze plek en zetten de hakken in het zand. ,,We worden voor het blok gezet. Als er niks verandert dan verhuizen we niet.’’