Rellen op Urk: vrijspraak voor verdachte (19) van mishandelen moeder Soufyan

Schippers redden automobi­list van verdrin­kings­dood op Urk: 'Hij heeft puur mazzel gehad'

18 oktober Het is vermoedelijk een black out geweest waardoor een automobilist op Urk donderdagavond rond 23.00 uur een bocht in de weg miste en pardoes met zijn wagen de haven in reed. Hij kon zelf uit het voertuig klimmen en is met hulp van twee schippers op het droge gekomen.