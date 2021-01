Rellen tijdens avondklok op Urk: politie voert charges uit

Video LIVE | Avondklok van kracht: politie contro­leert honderden auto’s bij Raalte, protest op Urk

23:09 Vanaf vandaag is de avondklok van kracht in Nederland. Dat betekent dat tussen 21.00 uur en 04.30 uur iedereen binnen dient te blijven, enkele uitzonderingen daargelaten. Hoe het op deze eerst avond verloopt in de grote steden van Oost-Nederland volgen we in dit liveblog op de voet.