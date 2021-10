Rotterdammer ontkent woningoverval op Urk te hebben gepleegd, maar blijft wel vastzitten

Op 21 juni van dit jaar is aangifte gedaan van de woningoverval in Wijk I op Urk. In een eerder bericht is gemeld dat het slachtoffer de post kwam halen voor bewoners die niet thuis waren. Het slachtoffer zou toen twee mannen in het huis hebben betrapt, die hem vervolgens bedreigden met een mes en zo hard sloegen dat hij het bewustzijn is verloren. De volgende dag is de Rotterdammer aangehouden.