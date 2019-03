SBS6 komt met realityserie over het leven op Urk

video Vollenhoof­se kapster ontwerpt kunstwerk over ontstaan Zuiderzee

6:00 Het is bijna klaar, het kunstwerk waarmee in Vollenhove wordt stilgestaan bij de Allerheiligenvloed in 1170 waardoor de Zuiderzee begon te ontstaan. Het is tevens een ode aan het bisschoppelijk slot dat in Vollenhove heeft gestaan en aan het Zuiderzeeverleden. De onthulling is gepland in het pinksterweekeinde, tijdens het evenement Typisch Vollenhove, de nieuwe naam voor de Havendagen.