Schade na brand bij garagebedrijf op Urk

Drankrijder ramt lantaarnpaal omver in Emmeloord

5 november Met teveel alcohol op heeft een automobilist zaterdagmiddag in Emmeloord op de Europalaan een lantaarnpaal omver gereden. De bestuurder bleek bij controle in het politiebureau 650 ug/l te blazen, terwijl 220 ug/l het maximaal toegestane is voor een ervaren rijder (88 ug/l voor beginners). Zijn rijbewijs werd ingevorderd.