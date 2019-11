Schade vuurwerkbom Urk groter dan verwacht: ‘Zelfs in de garage zitten scheuren’

,,Elke keer als we in de woning zijn, zien we meer schade’’, zegt Bos. ,,De drukgolf is door het hele huis gegaan. Zelfs in de garage kom je scheuren tegen. De buitenmuur tussen ons huis en dat van de buren moet worden afgebroken en opnieuw opgemetseld. Er zitten scheuren in en dat is niet goed voor de stabiliteit.’’ Ook moet de badkamer op de eerste verdieping worden vernieuwd, aldus Bos. ,,Twee wanden zijn kapot. Dan kun je de rest ook wel slopen’’.

‘Asogedrag’

Vorige week werd in een nacht van zaterdag op zondag een vuurwerkbom bij de woning aan de Golfoploop naar binnen geschoven. Waarschijnlijk bedoeld voor de buurvrouw die een rijtje verder woont. Zij klaagde eerder die avond op Facebook over ‘asogedrag’ van jongeren die in de weer waren met illegaal vuurwerk in het dorp. Met een oproep aan haar volgers om de politie te bellen. De buren onthouden zich van commentaar.

Bos: ,,We zijn nu bezig met het in kaart brengen van de schade. De woning is leeggehaald, we hebben spullen naar de opslag gebracht. De verzekering is aan het werk, ik ben benieuwd hoe zij er tegenaan kijken. Over een week weten we meer’’.

Quote We slapen kort, we moeten hier doorheen Jan Bos , Urk

De familie Bos bivakkeert een maandje in een bed and breakfast en betrekt daarna een gemeubileerde woning op Urk. ,,Die is ons aangeboden’’, zegt Bos. ,,De eigenaren gaan voor een paar maanden naar Spanje.’’ Het gezin krijgt slachtofferhulp om de explosie te verwerken. ,,Het gaat momenteel redelijk’’, zegt Bos. ,,Maar we slapen kort. We moeten hier doorheen.’’

De politie heeft nog geen verdachten aangehouden, laat een woordvoerder weten. De zaak is nog volop in onderzoek.