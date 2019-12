Scheepsberger uit Terneuzen gaat Urker kotter UK165 bergen, slecht weer bemoeilijkt klus

video Urk heeft dit seizoen primeur brievenbus­bom: Post dwarrelt door winkelcen­trum na vuurwerkex­plo­sie

16 december In het winkelcentrum Urkerhard is in de nacht van zaterdag op zondag een brievenbus opgeblazen. Zover bekend is het de eerste brievenbus in deze regio die dit seizoen sneuvelt. De brieven uit de vernielde bus zijn door agenten verzameld en worden overgedragen aan Post NL.