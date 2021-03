Schip uit Urk raakt door harde wind in problemen op IJsselmeer: reddingsboot schiet te hulp

Gemeente Urk roept restaurant waar Baudet haring heeft gegeten op matje

2 maart De gemeente Urk roept het restaurant waar Thierry Baudet een week geleden een visje heeft gegeten op het matje. Met de eigenaar gaat gesproken worden over waarom de coronaregels zijn overtreden. ,,We gaan in gesprek met visrestaurant Baarssen om deze situatie in de toekomst te voorkomen”, meldt een gemeentewoordvoerder ook.