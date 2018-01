Schipper redt zich net: ‘Onverantwoord Ark in deze haven te leggen’

videoHans Baars, eigenaar van zeilschip Panache, stond op een steiger in de haven van Urk toen de Ark met een noodgang op hem afkwam. Hij kon op het nippertje van de steiger op de kade springen voordat de Ark over diverse aangemeerde plezierjachtjes heen denderde.

Volledig scherm De Ark van Noach is door de zware storm losgeslagen in de haven van Urk en op plezierjachten gebotst. © ANP

Nog altijd trillend van de adrenaline en schrik doet Baars zijn verhaal. ,,We kwamen gisteren van Terschelling maar konden niet meer in Ketelhaven bij Dronten komen omdat de Ketelbrug was gesloten vanwege het weer. Daarom besloot ik om te overnachten in Urk. En bij het zien van die Ark dacht ik toen al: als dat maar goed gaat.’’

Hoop gekraak

Toen de wind in ochtend heviger werd, werd die vrees sterker en besloot Baars om zijn spullen van boord te halen en de storm op het vasteland uit te zitten. Nadat Baars de bagage had overgebracht liep hij terug om een losgeschoten lijn te herstellen toen de Ark in hoog tempo op zijn steiger afkwam.

,,Ik hoorde opeens een hele hoop gekraak achter me en die hele handel kwam naar me toe. En ik kon op het nippertje van de steiger op de kade springen. Die steiger is er niet meer. Gelukkig drijft onze boot nog, maar het is een hoop verwrongen metaal geworden.’’

Zeehaven

,,Het is onverantwoord dat dit soort schepen met dit weer in een haven als die van Urk te leggen,’’ zegt Baars boos. ,,Die Ark is veel te hoog opgebouwd en hoort in een zeehaven. Het is niet te controleren, zoals je nu ziet.’’