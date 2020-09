Schrijver van inteelt-grap over SV Urk biedt excuses aan: ‘Botvier jullie frustraties maar op mij’

SV Urk-voorzitter Dick Hellinga kon de grappig bedoelde opmerking geenszins waarderen, zo liet hij dinsdag weten. ,,Er zijn mensen die het afdoen als een grapje. Ik vind het echter bijzonder smakeloos, respectloos en met sportiviteit heeft het niets te maken.”



De telefoon van de schrijver van het stukje staat naar eigen zeggen ‘al vijf dagen roodgloeiend’. Daarom besloot Alex Padding tekst en uitleg te geven op de voetbalwebsite tweenul.nl. Hij stelt dat zijn stukje in het programmaboekje bijna altijd met een grote knipoog is geschreven.



,,Vaak worden jongens van het dorp op de hak genomen en de eigen prestaties bekritiseerd of de hemel in geprezen. Eens per jaar, tenminste als Noordscheschut bij HZVV ingedeeld is, laat ik mij gaan tegenover de aartsrivaal. Dit wordt vaak enkel begrepen in eigen dorp of de omliggende dorpen.”