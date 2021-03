Sionkerk op Urk splitst diensten op: ‘Herhaling van gebeurtenissen zondag voorkomen’

93.000 euro opgehaald met loterij voor horeca in Noordoost­pol­der, Urk en Vollenhove

14 maart Een loterij voor horecazaken in de regio heeft in totaal 93.000 euro opgebracht. De opbrengst gaat naar restaurants in Noordoostpolder, Urk, Vollenhove en Lemmer. ,,Dit is niet normaal veel. Nog belangrijker dan het geld is de positieve energie die we ervan krijgen”, zegt initiatiefnemer John van Beek van restaurant Bij Ons In Wellerwaard in Emmeloord.