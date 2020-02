Slachtoffer aanslag Urk over aanhouding verdachte: ‘Angst is niet weg’

VIDEO Verdachte vuur­werkaan­slag Bert van H. op Urk aangehou­den na lange zoektocht

12:38 Verdachte Bert van H. uit Espel is dinsdagmorgen in alle vroegte aangehouden op Urk. Dat meldt de politie zojuist. Hij werd al sinds november gezocht, omdat hij met een andere verdachte een vuurwerkbom binnen heeft geschoven in een rijtjeswoning in het dorp.